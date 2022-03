Meteo: il soffio africano porta pulviscolo sahariano e TEMPERATURE più alte

Le temperature sono in aumento su tutta la penisola ed in particolare al centro e al sud dove i venti più tiepidi di scirocco si fanno sentire maggiormente. Già alle ore 10 registriamo picchi di 15-16°C in Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria, ma la colonnina di mercurio continuerà a salire fino al pomeriggio tanto da sfiorare i 18-19°C.

Oltre all’aria più tiepida troviamo anche un po’ di nubi ed anche tanto pulviscolo sahariano più evidente sulle regioni occidentali. Le nubi più ricche di polvere desertica sono situate sulla penisola iberica (come mostrato in queste immagini impressionanti), ma una piccola parte riesce a sovrastare anche l’Italia senza particolari conseguenze.

L’anticiclone africano dominerà per tutta la giornata e almeno fino a venerdì su quasi tutta Italia. Il tempo, pertanto, sarà stabile e poco propenso alle piogge. Qualche rara pioviggine potrebbe manifestarsi in Liguria, sul Piemonte e sui monti siciliani e calabresi a causa dell’effetto stau esercitato dai venti di scirocco. L’effetto stau, ricordiamo, è il sollevamento forzato dell’umidità a ridosso della montagne che sfocia nella formazione di nuvole ricche di precipitazioni.

Tuttavia, come anticipato ieri, queste giornate simil-primaverili non dureranno a lungo. Dal fine settimana è molto probabile il ritorno del freddo a tratti intenso a causa di un nuovo nucleo freddo proveniente dall’est Europa.

A cura di Raffaele Laricchia