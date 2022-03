Temperature in aumento ma solo per poco, dal week-end ancora FREDDO

Le correnti nord africane hanno riportato un importante aumento delle temperature (se comparato ai valori termici dei giorni scorsi) su tutta la penisola. I venti di scirocco ed ostro raggiungeranno l’apice tra domani e giovedì quando porteranno temperature vicine ai 20°C in tante località soprattutto al centro e al sud. Ma oltre al tepore l’anticiclone africano sta portando anche vaste nubi di pulviscolo sahariano, soprattutto sulla penisola iberica come mostrato in queste immagini impressionanti.

Le polveri sahariane saranno ancor più evidente in Italia nei prossimi giorni, non solo al nord (dove già oggi i cieli erano a tratti rossastri) ma anche al centro e al sud.

Tuttavia si tratterà solo di una breve parentesi, poiché da venerdì e soprattutto da sabato le temperature torneranno rapidamente a scendere fino a riportarsi pesantemente sotto le medie del periodo. Le correnti fredde dell’est, infatti, torneranno a fare la voce grossa nel Mediterraneo nel periodo tra 19 e 23 marzo, proprio all’esordio della primavera astronomica.

L’aria fredda porterà non solo un forte calo termico (più evidente sul lato adriatico e al sud) ma anche piovaschi e locali nevicate fino in collina sull’Appennino centro-meridionale. Il nord ed il lato tirrenico se la vedranno ancora con la siccità : le piogge, quelle vere e benefiche, ancora non si intravedono.

A cura di Raffaele Laricchia