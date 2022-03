Meteo: temperature più tiepide, ma ecco un tappeto di SABBIA verso l’Italia

Il satellite parla chiaro: le correnti nordafricane sovrastano tutta Italia e stanno apportando vastissime nubi di polvere sahariana alle medio-alte quote, soprattutto sui settori occidentali. Il tappeto di polvere desertica che ieri ha avvolto i cieli della Spagna inizia pian piano ad espandersi verso la nostra penisola e sarà protagonista almeno fino a venerdì sporcando i nostri cieli.

Oltre alla sabbia tornano anche temperature più gradevoli, già assaporate ieri. Oggi le temperature saliranno ulteriormente tanto da sfiorare i 18-19°C su Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Campania. Tutto merito dei venti da sud, mancati in Italia per quasi un mese.

Il tempo sarà prevalentemente stabile per tutta la giornata, sebbene condizionata dalle tante nubi specie al nord e sul lato tirrenico. Nubi in gran parte sterili, eccetto quelle a ridosso dei monti di Liguria, Piemonte, Sicilia, Valle d’Aosta, Lombardia dove non escludiamo qualche piovasco/nevicata.

L’anticiclone africano non durerà a lungo: dal week-end torneranno a soffiare le fredde correnti orientali che spazzeranno via il tepore in men che non si dica. Ve ne abbiamo parlato meglio in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia