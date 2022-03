Previsioni meteo: FREDDO dell’est ancora protagonista, ecco le regioni nel mirino

L’inverno non mollerà facilmente la presa: una nuova ondata di freddo proveniente dall’est Europa (già anticipata in questo articolo) invaderà il Mediterraneo a partire dal week-end e per tutta la prima parte della prossima settimana. L’anticiclone africano, ora posizionato su tutta Italia, sarà letteralmente spazzato via dalle correnti fredde orientali che faranno crollare le temperature in modo considerevole da nord a sud.

Le regioni adriatiche e quelle del sud saranno l’obiettivo principale dell’aria fredda: proprio su questi settori avremo un calo termico sensibile, tanto che i valori si porteranno sotto le medie del periodo di almeno 7-8°C. Calo termico più contenuto al nord e sul medio-alto Tirreno, dove avremo tempo più stabile e maggior presenza del Sole.

Dove nevicherà? Col ritorno del freddo da est è lecito attendersi maggior instabilità sul medio-basso Adriatico e al sud, più esposti a tale direzione dei venti. Un primo assaggio del maltempo arriverà tra sabato e domenica, proprio durante l’equinozio di primavera atteso il 20 marzo. Nel week-end ci aspettiamo piogge sparse e acquazzoni su Abruzzo, Molise, Puglia e gran parte del sud, con neve oltre i 600-700 metri.

Tra lunedì, martedì e le prime ore di mercoledì irromperà un altro nucleo freddo continentale che regalerà precipitazioni diffuse al sud e sul medio-basso Adriatico, nevose fin sui 500-600 metri. Qualche fiocco potrà spingersi ancor più in basso sull’Appennino centro-meridionale!

A cura di Raffaele Laricchia