Terremoto ai Campi Flegrei: scossa nettamente avvertita a Napoli e provincia

Una scossa di terremoto si è verificata alle 15:14, pochi minuti prima del violento terremoto in Giappone (di cui vi abbiamo dato notizia qui).

Un sisma di magnitudo 3.5 (rilevazioni INGV) ha colpito la zona dei Campi Flegrei, in Campania, alle ore 15:14. La scossa si è verificata a una profondità di soli 2.7 km ed ha avuto epicentro nell’area della solfatara, a 5 km da Pozzuoli.

Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione, in maniera piuttosto intensa nell’area epicentrale, fra Pozzuoli e Quarto. Scossa avvertita distintamente anche in tutta Napoli, con diverse persone scese in strada per la paura. Non si segnalano danni.

Si tratta di uno degli eventi sismici più importanti degli ultimi anni per quanto riguarda l’area dei Campi Flegrei, ricordiamo una zona soggetta a frequenti movimenti tellurici legati al fenomeno del bradisismo.

A cura di Francesco Ladisa