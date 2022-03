Terremoto Giappone: la scossa in diretta in un ufficio a Sendai [VIDEO]

Ecco nuove immagini della violenta scossa di terremoto avvenuta in Giappone (a largo della costa di Honshū), di magnitudo 7.3 sulla scala Richter. Il sisma è stato molto intenso e di lunga durata, come si può vedere da questo filmato registrato all’interno di un ufficio nella metropoli di Sendai, distante circa 90 km dall’epicentro.

Nonostante la forte intensità del terremoto e lo scuotimento generato dal sisma sugli edifici, non risultano danni di grave entità e non risultano vittime. Ci sarebbero solo alcuni feriti in maniera lieve. Questo sicuramente lo si deve alla qualità e agli standard antisismici delle infrastrutture, che rendono gli edifici del Giappone molto resistenti a terremoti anche molto forti.

#Japan #Video from an office located on the 8th floor of a building in #Senday – #Miyagi province – during the 30 seconds of the 7.3 magnitude #quake that caused minor damage and no fatalities according preliminary reports. #Earthquake #JapanEarthQuake pic.twitter.com/bjFOLrVM0v

— News Alerts 🚨 (@WarUpdateLive) March 16, 2022