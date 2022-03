Violento terremoto in Giappone: la scossa e i blackout in diretta

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.3 si è verificata, alle 23:36 ora locale, in Giappone, a largo della costa orientale dell’isola principale di Honshū, come vi abbiamo comunicato in questo precedente articolo.

Il sisma è stato avvertito fortemente sull’area centro-settentrionale dell’isola giapponese ed ha causato un blackout elettrico per circa due milioni di famiglie – di cui 700 mila nella capitale Tokyo.

L’epicentro del sisma è stato localizzato in mare, a circa 57 km dalla città di Fukushima, nella regione di Tohoku. Ricordiamo che in seguito al terremoto è stato diramato un allarme tsunami. Le autorità hanno invitato la popolazione a restare lontani dalla costa.

Ecco il momento della violenta scossa e del blackout in questo video ottenuto dalle riprese di alcune telecamere di sorveglianza.

A cura di Francesco Ladisa