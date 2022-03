Perturbazioni in arrivo e ancora FREDDO da est, la sabbia sporcherà diverse regioni

L’anticiclone africano che da inizio settimana sovrasta l’Italia ha letteralmente le ore contate: già da domani il promontorio anticiclonico si ritroverà stretto in una morsa a causa di una perturbazione atlantica proveniente dalla Spagna (la stessa che ha cosparso i nostri cieli di tantissimo pulviscolo sahariano) ed anche a causa di un fronte freddo proveniente dall’est Europa.

Ciò significa che da domani le temperature torneranno pian piano a scendere su tutta Italia, mentre avanzeranno le prime piogge sulle regioni meridionali. Ci aspettiamo piogge sparse su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale, Sardegna e, entro sera, anche su Molise e Abruzzo. Fenomeni in arrivo anche sull’arco alpino, specie tra Dolomiti, alta Lombardia, alto Piemonte e Valle d’Aosta (in questo caso parliamo di nevicate, sebbene in alta quota).

Le precipitazioni saranno molto sporche a causa delle ingenti quantità di pulviscolo sahariano sospeso in alta quota. La sabbia sporcherà auto, terrazzi, finestre e quant’altro sulle regioni meridionali, mentre in montagna la neve assumerà il tipico colore rossastro dato dalla polvere desertica.

In pianura Padana e gran pare del centro Italia avremo quasi totale assenza di fenomeni.

Altre precipitazioni sono attese al sud nel corso del fine settimana, mentre le temperature scenderanno ulteriormente fino a portarsi fortemente sotto le medie del periodo. Centro e nord se la vedranno con tempo prevalentemente stabile, seppur freddo specie di notte.

A cura di Raffaele Laricchia