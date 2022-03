Scossa di terremoto alle Isole Eolie nettamente avvertita [DATI INGV]

Una scossa di terremoto si è verificata alle 11:31 di oggi alle isole Eolie. Dalle stime dell’INGV, il sisma è stato di magnitudo 3.9 sulla scala Richter.

L’epicentro è stato localizzato in mare, fra le isole Alicudi e Filicudi. La profondità stimata è di 9 km.

Il terremoto è stato avvertito distintamente nelle isole Eolie e in maniera più lieve anche sulla costa tirrenica messinese, in particolare nella zona di Capo d’Orlando, Patti.

Consulta la SEZIONE TERREMOTI per rimanere aggiornato su tutte le scosse che avvengono in Italia in tempo reale.

A cura di Francesco Ladisa