Avviso dell’Aeronautica Militare: peggioramento in arrivo con venti di burrasca Sabato su alcune regioni

Un peggioramento atmosferico avrà luogo nella giornata di domani, con un netto rinforzo della ventilazione su alcune regioni e condizioni di burrasca.

Ecco l’avviso emesso dall’Aeronautica Militare:

PERSISTONO:

– PER LE PROSSIME 24-36 ORE, VENTO FORTE CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE OCCIDENTALE DELLA REGIONE;

– PER LE PROSSIME 24-36 ORE, VENTO FORTE CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI ORIENTALI SULLA SICILIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– PER LE PROSSIME 36-48 ORE STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SULLO IONIO MERIDIONALE, IN ESTENSIONE DALLA SERA DI OGGI VENERDI’ 18 MARZO 2022 ANCHE ALLO STRETTO DI SICILIA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa