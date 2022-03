PREVISIONI: ritorna il FREDDO nel fine settimana, ma si intravede il tepore primaverile!

A due giorni dall’inizio della primavera astronomica, che avrà inizio domenica 20 marzo, ci prepariamo a ricevere una nuova ondata di freddo proveniente dall’est Europa, davvero in grande spolvero nel corso di questo pazzerello mese di marzo.

Le fredde correnti orientali soffieranno nel Mediterraneo a partire da domani e almeno fino a metà della prossima settimana, favorendo condizioni meteorologiche invernali soprattutto per quel che riguarda le temperature.

Infatti tra domenica e martedì l’Italia si ritroverà in un contesto termico nettamente sotto la media, addirittura con picchi di 7-8°C sotto la media al sud e sul basso Adriatico.

Il calo termico sarà più contenuto al nord e sul lato tirrenico grazie al Sole ben presente per tutto il periodo in esame. I fenomeni, infatti, coinvolgeranno solo le regioni del sud tra sabato, domenica e lunedì. Ci aspettiamo piogge sparse e qualche rovescio su Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna. Fenomeni più rari su Campania, Molise e Abruzzo.

Fiocchi di neve oltre 1000 metri sabato, mentre tra domenica e lunedì si mostreranno fino in alta collina sull’Appennino centro-meridionale. Insomma prepariamoci a tornare in inverno pieno per qualche giorno!

Le carte in tavola cambieranno nettamente nella seconda metà della prossima settimana, ovvero da giovedì prossimo. Il flusso freddo da est si interromperà bruscamente a favore di un netto rinforzo dell’anticiclone portatore di aria più mite dai quadranti meridionali. Le temperature torneranno a crescere fino a portarsi sopra le medie del periodo su tutta Italia!

A cura di Raffaele Laricchia