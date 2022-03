Scossa di terremoto in Sicilia, numerose segnalazioni da Catania e provincia

Una scossa di terremoto di moderata intensità si è verificata alle 13:51 in Sicilia, nell’area dell’Etna.

Dalle prime stime (EMSC E INGV), il terremoto è stato di magnitudo 3.5 sulla scala Richter e si è verificato circa 11 km a nord-est di Paternò, in provincia di Catania.

Il terremoto è stato avvertito distintamente nel catanese: numerose segnalazioni soprattutto dai paesi alle pendici sud dell’Etna e dalla città di Catania. Tremori avverti anche nelle province di Enna, Messina e Siracusa.

La scossa di terremoto si è verificata a una profondità di circa 10 km.

A cura di Francesco Ladisa