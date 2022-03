Meteo: ancora nubi, pulviscolo sahariano e instabilità per alcune regioni

Una depressione nordafricana continua ad iniettare pulviscolo sahariano nei cieli italiani, in particolare al centro e al sud come è ben evidente dalle immagini satellitari. L’umidità, legata alla polvere desertica, da vita a precipitazioni sparse sul Meridione, in particolare in Sardegna dove troviamo molta instabilità.

Nel corso della giornata avremo tempo perturbato al sud, in particolare su Sardegna, Sicilia e Calabria. Nubi diffuse su Puglia, Basilicata, Campania ma con fenomeni molto più blandi e isolati. Residui addensamenti al nordovest, più soleggiato al nordest. Il pulviscolo sahariano scenderà con le precipitazioni sulle regioni indicate, andando a sporcare ogni genere di superficie.

Domani irromperà aria più fredda da est che spazzerà via il pulviscolo desertico sospeso in atmosfera ed inoltre favorirà un deciso calo delle temperature. Nel frattempo giungerà altra instabilità (piovaschi e acquazzoni) che andranno ancora ad interessare le regioni meridionali e marginalmente quelle centrali. Il nord dovrà ancora fare i conti con la siccità.

Nel corso della prossima settimana il freddo potrebbe bruscamente lasciar spazio a clima più tiepido e primaverile, come già annunciato in questo articolo!

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia