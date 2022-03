Violenta scossa di terremoto nel Mediterraneo occidentale: epicentro davanti alla costa dell’Algeria

Una intensa scossa di terremoto si è verificata poco fa, alle 9:59 ora italiana, nel Mediterraneo occidentale, davanti alla costa dell’Algeria.

Dalle prime stime del centro sismico euro-mediterraneo (EMSC), la scossa è stata di magnitudo 5.5 (dato non definitivo) e si è verificata a una profondità di 8/10 km.

Il sisma ha avuto epicentro in mare, poco a largo della costa algerina, a circa 30 km dalla città di Bejaïa. Il terremoto è stato avvertito ampiamente nell’area settentrionale dell’Algeria, in maniera netta anche nella capitale Algeri.

Al momento non è noto se vi siano stati danni in seguito alla scossa, tuttavia non sono da escludere, soprattutto lungo la costa algerina data l’intensità importante del terremoto.

A cura di Francesco Ladisa