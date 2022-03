Forte boato avvertito al Nord-Est, soprattutto in Veneto: migliaia di segnalazioni negli ultimi minuti

Un intenso boato è stato avvertito attorno alle 14:20 in gran parte del Veneto. Numerose le testimonianze rilasciate in questi minuti sul web, soprattutto sui social network.

Il rumore, durato pochi secondi ma particolarmente intenso, è stato percepito soprattutto nelle province di Venezia, Padova, Treviso, ma non mancano le segnalazioni da altre zone, anche nel nord della regione e dal vicino Friuli Venezia Giulia.

A causare il boato è stato, con ogni probabilità, il passaggio a bassa quota di un aereo militare che ha superato la barriera del suono. In alcune zone il boom sonico ha fatto tremare perfino finestre e vetrate di abitazioni, senza però causare danni.

Ecco una spiegazione più dettagliata sul fenomeno del superamento della barriera del suono:

Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono.

A cura di Francesco Ladisa