Fortissime grandinate in Sicilia: gravi tamponamenti nel catanese, almeno 10 feriti in codice rosso

Un grosso incidente stradale si è verificato circa un’ora fa in Sicilia, sulla A18 Messina-Catania, all’altezza di Acireale in direzione Catania.

Probabilmente a causa del maltempo, diverse auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena. Alcuni mezzi sono stati danneggiati gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e due ambulanze del 118. Si segnalano dei feriti, tra cui anche un minore. Il traffico risulta ancora rallentato.

A provocare l’incidente quasi certamente una fortissima grandinata che si è abbattuta poco prima nella zona, che ha scaricato ingenti quantitativi di ghiaccio sul manto stradale. Sono stati segnalati inoltre altri tamponamenti nella zona.

Secondo quanto riportato dal sito Giornale di Sicilia, ci sarebbero almeno 10 feriti in condizioni serie, portati in ospedale in codice rosso, e altri feriti in modo piĂą lieve.

A cura di Francesco Ladisa