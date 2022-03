Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle 13:27 di oggi, 21 Marzo, nel nord della Puglia.

Il sisma, dalle stime dell’INGV, è stato di magnitudo 2.4 sulla scala Richter e si è verificato a una profondità di 10.9 km.

La scossa risulta essere stata avvertita lievemente nell’area epicentrale, nella zona di Lesina, Marina di Lesina.

A cura di Francesco Ladisa