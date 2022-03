Nuova alluvione su Petropolis, in Brasile: vittime e città paralizzata

A distanza di poche settimane dall’alluvione, nuove piogge torrenziali hanno travolto l’area di Petropolis, nello Stato di Rio de Janeiro, in Brasile.

La Protezione civile statale e i vigili del fuoco hanno confermato almeno cinque morti e quattro dispersi a causa dell’alluvione lampo che ha colpito la cittĂ brasiliana fra il pomeriggio di Domenica e le prime ore di oggi, provocando allagamenti estesi e smottamenti. Sull’area sono caduti piĂą di 300 millimetri di pioggia.

Petropolis sta ancora subendo gli effetti della pesante alluvione di metĂ Febbraio che ha causato la morte di 233 persone e danni enormi.

BREAKING: Mass flooding taking place right now in #Petropolis, Brazil. pic.twitter.com/xpJOdORRGc

— GBN (@GBNfeed) March 20, 2022