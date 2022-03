Previsioni meteo: aria MITE in arrivo, ma la pioggia minaccia il week-end!

Le fredde correnti orientali saranno ben presto spazzate via dall’anticiclone, il quale regalerà le prime vere giornate primaverili su tutta la penisola nel corso della settimana. Il promontorio anticiclonico si piazzerà sull’Italia tra mercoledì e sabato: saranno giornate prevalentemente stabili e miti, con temperature massime a tratti superiori ai 20°C.

I primi 20°C della stagione potremo assaporarli in pianura Padana e nelle aree interne di Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Non escludiamo picchi anche di 22-23°C nelle suddette regioni! Altrove la situazione non sarà poi così tanto diversa, al limite qualche grado in meno in base alla presenza dei venti freschi di brezza.

Nel corso del fine settimana, tuttavia, il bel tempo ed il tepore potrebbero pian piano cedere spazio ad una nuova incursione atlantica ricca di nubi e piogge. Il peggioramento diventa sempre più probabile col passare delle ore: tutti i modelli matematici sono concordi circa il transito di una depressione atlantica tra sabato sera, domenica e lunedì che andrebbe a coinvolgere direttamente le regioni del centro e del sud.

Qualche fenomeno potrebbe lambire il nord, ma in misura nettamente minore rispetto al resto d’Italia. È plausibile un lieve calo termico stante l’arrivo di nubi e piogge, però resteremo in un contesto termico nelle medie del periodo.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia