Tragico incidente aereo in Cina: volo di linea con 133 persone a bordo si schianta su montagna

Un grave incidente aereo si è verificato circa un’ora fa in Cina: un Boeing 737 della compagnia China Eastern, con 133 persone a bordo, si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi. A riferirlo i media cinesi.

L’impatto ha causato un incendio sul fianco di una montagna, ripreso in diversi video diffusi sui social network.

L’emittente locale Cctv riporta che lo schianto è avvenuto vicino alla città di Wuzhou, nella contea di Teng. Sono state attivate operazioni di soccorso e ricerca: al momento non si hanno notizie sul numero di eventuali morti e feriti.

Secondo la stampa cinese, il volo è decollato poco dopo le 13 ora locale dalla metropoli sud-occidentale di Kunming. La sua destinazione era Canton, a circa 1.300 km di distanza. Nessun commento dalla compagnia aerea contattata dall’agenzia Afp.

#BREAKING: An incident has happened to a passenger plane of China Eastern airlines with 133 people aboard in China’s Guangxi on Monday. Rescue work is underway. The casualties are unknown. pic.twitter.com/PCcstWADDl

— zx liu (@Liuzxjack) March 21, 2022