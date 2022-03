Devastanti tornado in Texas nelle ultime ore: video incredibile di un’autista miracolato!

Una serie di violenti temporali e tornado hanno colpito fra la serata di ieri e la nottata l’area sud-orientale degli Stati Uniti, causando ingenti danni soprattutto in Texas.

Almeno una persona ha perso la vita, nella contea di Grayson. Sette sono rimaste ferite, ma il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi. Più di 50.000 persone sono rimaste senza elettricità in tutto il Texas, dove si sono formati tornado multipli e si sono abbattute piogge torrenziali e violente grandinate.

Il maltempo ha colpito anche Louisiana, Mississippi, Alabama, Oklahoma, dove la stima dei danni è ancora da quantificare.

Impressionante questo filmato divenuto subito virale che arriva dal Texas, precisamente dalla località di Elgin: un violento tornado attraversa una strada e travolge in pieno un’autovettura, girandola su un lato e facendola roteare. Dopo pochi secondi il pick-up si rigira e torna in posizione orizzontale, con l’autista che riprende incredibilmente a guidare e si allontana.

Omg… just going thru my video. This is a story about a red truck and a tornado…. I CANNOT believe they drove away like that. #txwx #tornado pic.twitter.com/8h0nD88xFv

— Brian Emfinger (@brianemfinger) March 22, 2022