Meteo: il Sole bacia tutta Italia, guardate come salgono le temperature!

L’anticiclone sta sovrastando tutta Italia e lo notiamo non solo dalle immagini satellitari ma anche semplicemente affacciandoci dalla finestra: il Sole splende ovunque, da nord a sud.

Le temperature sono ancora abbastanza basse considerando che veniamo da una notte serena e senza vento, oltre che dominata ancora da aria fredda proveniente dall’est Europa. La situazione cambierà nettamente nel corso della settimana: l’anticiclone diverrà via via sempre più coriaceo e darà vita ad un generale aumento delle temperature su tutta la penisola.

Tra mercoledì e sabato le temperature saliranno nettamente fino a portarsi oltre le medie del periodo di almeno 3-4°C, regalando così i primi 20°C della stagione in tante località dello Stivale. Non escludiamo i primi 22-23°C in pianura Padana tra basso Veneto, bassa Lombardia ed Emilia, oltre che nelle aree interne di Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Insomma ci aspettano diversi giorni dal sapore primaverile, in linea con l’avanzata stagionale.

Il tutto, però, potrebbe interrompersi sul finire della settimana a causa di una perturbazione atlantica, di cui vi abbiamo ben parlato in questo articolo.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia