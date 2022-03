Siccità estrema al Nord Italia: le immagini spettrali del fiume Po in secca

Il lunghissimo periodo di siccità causato dalla perdurante assenza di precipitazioni sull’area settentrionale del nostro paese sta impattando in maniera sempre più evidente sulle condizioni dei corsi d’acqua e delle riserve idriche.

La situazione più difficile è in Pianura Padana, dove gli agricoltori non hanno acqua sufficiente a far crescere le coltivazioni.

Il Po, ora che è iniziata la primavera, registra un livello idrometrico più basso di quello di Agosto. Impressionanti queste immagini (a cura di Local Team) girate nei pressi di Gerola (Pavia), che mostrano vaste sabbiose sul letto del fiume. Lo scenario è drammatico:

Po in secca più che ad Agosto: allarme siccità nel nord Italia, distese di sabbia sul letto del fiume a Gerola #siccità #po #localteam pic.twitter.com/RDJWOSY09K — Local Team (@localteamtv) March 22, 2022

A cura di Francesco Ladisa