Tornado notturno colpisce New Orleans: devastazione, vittime e feriti

Nuovi violenti temporali hanno colpito nelle ultime ore il sud-est degli Stati Uniti. Dopo il Texas (guarda qui l’articolo di ieri) è la Louisiana a fare i conti con i fenomeni più estremi.

Una supercella temporalesca ha originato nella notte un grosso tornado che ha colpito in pieno la città di New Orleans, nell’area sud-orientale della Louisiana, provocando ingenti danni.

Il tornado, stimato di categoria EF-2, ha colpito in particolar modo l’area orientale della città, creando una scia di devastazione e provocando almeno 1 morto e diversi feriti (bilancio provvisorio). Il quartiere più colpito è quello di Arabi, dove i servizi di emergenza stanno cercando ancora di capire se ci sono persone ferite o intrappolate. Circa 18.000 case sono rimaste senza elettricità.

Diverse le immagini postate sui social media che mostrano il tornado che avanza sulla città e la devastazione portata dal suo passaggio.

Heartbreaking scene from New Orleans Metro. Significant damage reported in Arabi/Lower Ninth Ward. 📸Clint, Chalmette looking towards Arabi. @weatherchannel pic.twitter.com/oZA1sI74hZ

— Scot Pilié (@ScotPilie_Wx) March 23, 2022