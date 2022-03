Devastante incendio nel bellunese: inferno di fuoco nella notte nei boschi di Longarone

Un grosso incendio sta imperversando da oltre 24 ore sulle alture di Longarone, comune in provincia di Belluno, nell’area settentrionale del Veneto. Il rogo è divenuto particolarmente esteso e minaccioso nella serata di ieri, con un fronte di molte centinaia di metri che, col buio, ha creato uno scenario spaventoso.

Siccità , vento teso e temperature sopra le medie, stanno inoltre contribuendo ad alimentare questo e altri incendi divampati (in genere per la mano dell’uomo) nelle aree boschive del Nord Italia.

Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alla frazione di Fortogna, per fortuna senza coinvolgere abitazioni e persone. Intenso il lavoro dei vigili del fuoco, anche mediante elicotteri e canadair. Stamane l’incendio è ancora attivo ed esteso. In tutta l’area del longaronese ci si è svegliati con cielo giallastro e una intensa puzza di fumo.

«Ulss e Arpav raccomandano per oggi di limitare le attività all’aperto, specie per i bambini, nell’area del Bellunese. Per fine giornata – si legge in una nota – è prevista la “diluzione” in atmosfera dei fumi generati da questo evento, con graduale ritorno alla normalità ».

Nella serata di ieri, il fuoco, come una matita devastante, ha disegnato i contorni delle vette sopra Longarone.

Aggiornamento incendio:

Fiamme sempre più alte e minacciose. Sarà una lunga notte.

Senza dubbio il peggiore incendio in provincia di Belluno da quello della valle di San Lucano del 2018 pre tempesta Vaia.#incendio #Longarone #Belluno #Dolomiti pic.twitter.com/CjGB9HOXQL — Daniele Vasilevski (@Daniele_V94) March 23, 2022

A cura di Francesco Ladisa