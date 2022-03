Piemonte: scossa di terremoto avvertita in Val di Susa (Torino)

Una lieve scossa di terremoto si è verificata in Piemonte, sulle Alpi torinesi, alle 14:28 di oggi 24 Marzo.

Dalle prime stime dei centri sismici, la scossa è stata di magnitudo 2.1/2.3 e si è verificata a una profondità di 7 km. L’epicentro è stato localizzato a 6 km da Rubiana, località della Val di Susa.

La scossa, nonostante la lieve entità, è stata avvertita nella zona dell’epicentro e quindi in gran parte della val di Susa. Non avvertita invece a Torino.

Consulta la SEZIONE TERREMOTI per rimanere aggiornato su tutte le scosse che avvengono in Italia in tempo reale.

A cura di Francesco Ladisa