Scossa di terremoto lieve nelle Marche avvertita ad Ascoli Piceno

Una lieve scossa di terremoto si è verificata alle 13:27 nelle Marche. Dalle stime dell’INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.5 sulla scala Richter ed ha avuto epicentro a 3 km da Folignano, 4 km da Ascoli Piceno.

Il terremoto è stato avvertito lievemente in zona epicentrale, quindi anche ad Ascoli Piceno. Naturalmente nessun danno a cose o persone.

La scossa si è verificata a una profondità di 21 km.

A cura di Francesco Ladisa