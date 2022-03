Previsioni meteo: dopo la MITEZZA si risveglia il MALTEMPO

Le belle e miti giornate primaverili che stiamo vivendo potrebbero ben presto abbandonarci a favore di condizioni meteorologiche decisamente più instabili e ricche di pioggia. Le correnti atlantiche, infatti, tenderanno a soffiare con forza via via crescente negli ultimi giorni del mese fino ad invadere il Mediterraneo con varie perturbazioni.

Il primo assaggio instabile arriverà tra domenica e lunedì e coinvolgerà principalmente il sud e parzialmente il centro Italia: avremo qualche piovasco, qualche acquazzone ed anche i primi temporali pomeridiani della stagione, dovuti al soleggiamento diurno. L’instabilità temporalesca sarà più probabile nel corso di lunedì nelle aree interne di Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata. Sempre sereno al nord, con temperature gradevoli.

Nel corso della prossima settimana, in particolare tra 30 e 31 marzo, il tempo cambierà radicalmente anche sul resto d’Italia! Una vastissima saccatura fresca nord atlantica si getterà sull’Europa occidentale innescando correnti meridionali umide e instabili verso l’Italia. Nubi, piogge e temporali torneranno ad interessare il nord ed il lato tirrenico come non succede da diversi mesi. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo grazie ai venti meridionali, pertanto la neve scenderà solo ad altissima quota.

Il modello matematico inglese ECMWF propone la persistenza delle correnti atlantiche anche ad inizio aprile. In tal caso, però, potrebbe aggiungersi anche aria fredda di origine artica che farebbe scendere le temperature su tutto il centro ed il nord e favorirebbe il ritorno della neve a quote basse. Questa ipotesi, tuttavia, ha al momento basse possibilità di realizzazione e dovrà necessariamente essere rivalutata nei prossimi aggiornamenti.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia