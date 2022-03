Scossa di terremoto lievemente avvertita al confine fra Umbria e Marche: epicentro a Castelluccio di Norcia

Una lieve scossa di terremoto si è verificata in Umbria, al confine con le Marche, alle ore 12:16 di oggi 25 Marzo.

Dalle stime dell’INGV, la scossa è stata di magnitudo 2.7 ed è avvenuta a una profondità di 9 km. L’epicentro è stato localizzato nei pressi della frazione di Castelluccio di Norcia (Umbria), a 8 km da Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno (Marche).

Il terremoto è stato avvertito in maniera lieve nella zona epicentrale.

A cura di Francesco Ladisa