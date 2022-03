Meteo: perturbazione in avvicinamento con tanta sabbia, minerà il bel tempo?

Una blanda perturbazione atlantica situata sul Mediterraneo occidentale si muove pian piano verso est e sembra destinata ad interessare l’Italia nel corso delle prossime ore. Ma ci riuscirà ? Solo molto parzialmente secondo le ultimissime elaborazioni dei modelli matematici.

Le nubi sono in aumento in Sardegna ma le piogge saranno deboli e disorganizzate nel corso della giornata. Un po’ di nubi in arrivo anche in Sicilia e Calabria ma senza piogge. Sul resto d’Italia vivremo una nuova giornata da piena primavera, con temperature massime fino a 20-22°C in tante località della pianura Padana e poi anche in Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata.

È in arrivo anche un discreto carico di pulviscolo sahariano sospeso alle medio-alte quote, ben visibile anche dal satellite. Le nubi di sabbia sorvoleranno i cieli delle isole maggiori e della Calabria in giornata.

Domani avremo qualche fenomeno in più al sud, specie su Calabria, Basilicata, Puglia, ma senza fenomeni significativi (si tratterà di pioviggini o brevi piovaschi). Sempre sereno al nord e clima gradevole.

Il vero peggioramento del tempo potrebbe arrivare entro fine mese, come ampiamente discusso in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia