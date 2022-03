Australia: allarme inondazioni nel Queensland

Continua l’emergenza maltempo nel Queensland, stato dell’Australia nord-orientale, dove si sono verificate nelle ultime ore nuove piogge torrenziali che hanno provocato allagamenti e forti disagi.

Un uomo ha perso la vita mentre un’altra persona risulta dispersa. Diverse persone inoltre sono state soccorse e messe in salvo dai vigili del fuoco.

Intanto il maltempo non molla la presa: il Bureau of Meteorology ha posto gran parte del Queensland meridionale e sud-orientale sotto sorveglianza per rischio inondazioni improvvise, in presenza di una depressione costiera che si sposta sulla terraferma lunedì.

In particolare, i meteorologi hanno affermato che forti piogge (comprese tra 80 e 140 mm e fino a 180 mm in sei ore) potrebbero colpire l’area tra Double Island Point nell’entroterra fino a Crows Nest, Warwick, lunedì e martedì. Piogge intense fino a 200 mm sono poi previste in diverse aree della Gold Coast, Brisbane, Maroochydore, Caboolture, Coolangatta e Ipswich.

A cura di Francesco Ladisa