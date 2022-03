Intensa perturbazione in arrivo da domani: AVVISO emesso dall’Aeronautica Militare

L’ingresso di una saccatura nord-atlantica sul Mediterraneo determinerà a partire da domani un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra penisola, con piogge, temporali e forti venti.

L’Aeronautica Militare ha emesso un primo avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 30 MARZO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ANCHE TEMPORALESCHE SULLA TOSCANA;

-DALLA MATTINA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 30 MARZO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 30/36 ORE SI PREVEDE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI, SULLA SICILIA;

-DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MERCOLEDI’ 30 MARZO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SI PREVEDE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI, SULLA CALABRIA;

-DALLA SERA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 30 MARZO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SI PREVEDE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI, SU BASILICATA E PUGLIA.

POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa