Neve e nebbia causano spaventoso incidente in Pennsylvania: oltre 50 veicoli coinvolti

Un maxi-incidente stradale si è verificato in Pennsylvania nella giornata di ieri, probabilmente in seguito alle severe condizioni meteo dovute alla presenza di nebbia e neve sull’asfalto.

Il tamponamento è avvenuto sulla I-81 nella contea di Schuylkill ed ha coinvolto almeno una 50ina di mezzi, tra cui diversi camion. Il bilancio è di 3 vittime e numerosi feriti.

Impressionanti le immagini dell’incidente:

"Wild dashcam video captures the moment a stranded motorist is forced to leap for his life as a truck barrels into an 18-wheeler during a deadly pileup on a Pennsylvania highway Monday."

