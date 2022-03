Scossa nettamente avvertita nell’area dei Campi Flegrei, fra Pozzuoli e Napoli

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nettamente nell’area dei Campi Flegrei nella serata di oggi, intorno alle 19:45.

Il sisma, in base alle informazioni preliminari, dovrebbe essere stato di magnitudo 3.5/3.6. Siamo in attesa del dato ufficiale a cura dell’INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il terremoto è stato percepito da migliaia di persone, soprattutto nella città di Pozzuoli, prossima all’epicentro, ma anche a Napoli città e in diversi altri comuni della zona. Non si segnalano danni a cose o persone.

Il 16 Marzo scorso si era verificata un’altra scossa, magnitudo 3.5, nettamente avvertita dalla popolazione (qui l’articolo).

