Avviso dell’Aeronautica Militare per venti di burrasca e temporali, ecco le regioni colpite

Un nuovo bollettino di allerta è stato emesso dall’Aeronautica Militare per forti venti di burrasca e precipitazioni intense che nelle prossime ore e nella giornata di domani interesseranno diverse regioni. Ecco il comunicato:

AVVISO DI FENOMENI INTENSI DELL’AERONAUTICA MILITARE

PERSISTE VENTO FORTE, DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE:

-PER LE PROSSIME 18 ORE SULLA SICILIA;

-PER LE PROSSIME 24 ORE SU CALABRIA E BASILICATA;

-PER LE PROSSIME 30 ORE SULLA PUGLIA.

POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

PERSISTONO PER LE PROSSIME 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ANCHE TEMPORALESCHE SULLA TOSCANA.

ALTRESI’ SI PREVEDE:

DALLE 00.00 UTC DI DOMANI, GIOVEDI’ 31 MARZO 2022, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ANCHE TEMPORALESCHE SULLA CAMPANIA E SUL SETTORE TIRRENICO DELLA BASILICATA.

C.N.M.C.A.

A cura di Francesco Ladisa