Campi Flegrei: il Lago d’Averno diventa viola, ecco perché

Negli ultimi giorni il lago d’Averno, situato in Campania nell’area dei Campi Flegrei, ha assunto un colorito violaceo, come possiamo vedere dalle immagini.

Gli abitanti della vicina Pozzuoli e in generale dell’area flegrea hanno notato il fenomeno con un certo stupore e anche con un po’ di preoccupazione. Alcuni hanno ipotizzato in qualche modo un collegamento con il vulcano o il fenomeno del bradisismo, altri hanno pensato all’inquinamento.

Tuttavia non dovrebbe esserci nulla di tutto ciò all’origine di questa anomala colorazione dello specchio d’acqua, causata in realtà da un fenomeno naturale come la fioritura di alcune alghe.

Come spiega l’Arpac, “il Lago d’Averno è interessato periodicamente da fioriture algali di colore rosso-bruno, sostenuta dal cianobatterio Planktothrix rubescens, che si verificano nei mesi invernali, soprattutto tra fine gennaio e inizio febbraio, o in concomitanza di temperature fredde notturne”. Da qui, dunque, l’improvviso cambio di colore delle acque. Le analisi delle acque, autorizzate dal Comune di Pozzuoli, potranno dare conferma di questa tesi.

A cura di Francesco Ladisa