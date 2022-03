Avviso di fenomeni intensi dall’Aeronautica Militare: persiste forte ondata di maltempo

Persiste la fase di maltempo su gran parte d’Italia per effetto di una vasta saccatura artica sull’Europa che alimenta forti venti dai quadranti meridionali e precipitazioni intense soprattutto sulle aree tirreniche.

L’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

PERSISTE PER LE PROSSIME 6 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SULLA PUGLIA CENTROMERIDIONALE, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

SI PREVEDONO INOLTRE:

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI VENERDI’ 01 APRILE 2022 E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA TIRRENICHE;

– DALLA SECONDA PARTE DELLA MATTINATA DI DOMANI VENERDI’ 01 APRILE E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI SULLA LIGURIA, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ANCHE A PIEMONTE

MERIDIONALE, APPENNINO EMILIANO-ROMAGNOLO E COSTE DI TOSCANA E LAZIO, CON MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE;

– DAL TARDO MATTINO DI DOMANI VENERDI’ 01 APRILE E PER LE SUCCESSIVE 36/48 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE, SU SICILIA E SARDEGNA, IN ESTENSIONE POMERIDIANA ANCHE A BASILICATA E CALABRIA TIRRENICHE E DALLA SERA ANCHE ALLA CAMPANIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– DAL TARDO MATTINO DI DOMANI VENERDI’ 01 APRILE E PER LE SUCCESSIVE 48 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SU MARE DI SARDEGNA,TENDENTE A DIVENIRE GROSSO DALLE PRIME ORE DI SABATO 02 APRILE

2022.

A cura di Francesco Ladisa