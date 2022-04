Allerta Meteo Protezione Civile: Sabato di maltempo e arriva la neve a bassa quota!

La vasta area depressionaria che interessa gran parte del continente europeo convoglia sull’Italia masse d’aria umide e moderatamente instabili, portando precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, più intense e significative sui versanti tirrenici meridionali. Nel corso della prossima notte si isolerà un minimo sul mar Ligure, con contributo di aria fredda, che darà luogo a nevicate fino a bassa quota su gran parte del Paese. La fase di maltempo, inoltre, sarà accompagnata da un marcato rinforzo della ventilazione occidentale.

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, venerdì 1° aprile, venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali sulla Liguria e occidentali su Sardegna, Toscana e Lazio, specie settori costieri. Dalle prime ore di domani, sabato 2 aprile, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Saranno inoltre possibili forti mareggiate lungo le coste esposte.

Dalla notte di oggi, venerdì 1° aprile, si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 500-700 metri su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Basilicata e Calabria, dove la quota neve sarà sopra i 700-900 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. L’avviso prevede infine, dal pomeriggio di domani, sabato 2 aprile, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 2 aprile, allerta gialla in Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Molise e Basilicata.