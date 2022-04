Violenta grandinata nel torinese: accumuli di ghiaccio fra Poirino e Carmagnola [FOTO E VIDEO]

Intense grandinate stanno colpendo il Piemonte, come vi abbiamo già documentato in un precedente articolo, grazie allo scontro in atto fra aria mite al suolo proveniente dai quadranti sud-occidentali e aria ben più fredda presente alle quote superiori.

Questi contrasti termici stanno innescando imponenti sistemi temporaleschi che dopo aver interessato inizialmente l’area meridionale del Piemonte (cuneese), sospinti proprio dalle correnti meridionali, si sono trasferiti progressivamente verso il centro e il nord della regione, coinvolgendo anche il torinese.

Una violenta grandinata si è abbattuta poco fa nell’area a sud-est di Torino, nella zona di Poirino, Carmagnola, dove si sono accumulati al suolo diversi centimetri di grandine (probabilmente insieme a graupel/neve tonda) che hanno creato non pochi disagi alla circolazione stradale. Danni anche alle vegetazioni locali.

A cura di Francesco Ladisa