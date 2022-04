Aeroporto Milano Malpensa: due aerei si urtano in fase di parcheggio

Momenti di apprensione allo scalo di Milano Malpensa questa mattina in seguito ad un incidente fra due aerei avvenuto sul piazzale dell’aeroporto. Un A330 Delta, appena atterrato da New York e in fase di accostamento al satellite Nord, ha urtato con l’estremità dell’ala un A320 easyJet.

Il lieve incidente, avvenuto attorno alle 7.40, non ha causato feriti. L’aereo Easyjet era pronto a partire per Tel Aviv ma naturalmente il volo è stato riprogrammato, con ritardo di due ore. Anche Delta ha posticipato di un ora il successivo volo verso gli Usa.

I danni per entrambi i velivoli non sono gravi. In corso le operazioni di riparazione. Da Sea, società che gestisce lo scalo della brughiera, hanno puntualizzato che c’è stato un “problema nel processo di allocazione delle piazzole degli aeromobili” e “sono in corso approfondimenti per accertare le cause”.

A cura di Francesco Ladisa