India: piogge torrenziali e frane nello stato del Meghalaya, almeno 2 vittime

Una devastante frana si è verificata nel Meghalaya, stato dell’India nord-orientale, travolgendo diverse case e veicoli e causando almeno 2 vittime e alcuni feriti.

In sole 24 ore sono state segnalate fino a sette frane in tutto lo stato, in seguito alla caduta di piogge torrenziali. Le due vittime sono rimaste uccise dalla caduta di terra e fango nel villaggio di Mawlat.

Diversi i villaggi colpiti, con case e negozi crollati e danneggiati. Crollate anche strade e infrastrutture. I funzionari si sono recati nei luoghi colpiti distribuendo alla popolazione cibo, coperte e beni di prima necessità .

A cura di Francesco Ladisa