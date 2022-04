Meteo: giornata di SOLE in Italia, ma domani altro peggioramento

Sarà una giornata stabile e soleggiata quest’oggi su quasi tutta Italia. Un momentaneo allentamento delle correnti instabili permetterà al Sole di conquistare quasi tutta Italia seppur per poche ore, considerando che mercoledì il tempo tornerà nuovamente a peggiorare per effetto di un’altra perturbazione atlantica (discussa in questo articolo).

I cieli saranno sereni, oggi, su tutto il nord e quasi tutto il centro; solo al sud avremo qualche addensamento mattutino tra Campania, Basilicata e Puglia ma con fenomeni rarissimi. Dal pomeriggio i cieli saranno sereni praticamente ovunque.

Le temperature torneranno a salire fino a sfiorare i 18-19°C su tante località della pianura Padana e sulle coste adriatiche, complici i cieli sereni.

Tra domani e giovedì, invece, si concretizzerà il peggioramento di stampo atlantico: la pioggia bagnerà perlopiù le regioni centrali, mentre il nord resterà in gran parte ai margini del maltempo. Il sud vedrà piogge deboli domani (specie su Campania e Puglia settentrionale) mentre giovedì avremo precipitazioni appena più diffuse e interessanti.

A cura di Raffaele Laricchia