Rapida perturbazione nelle prossime 48 ore, poi sferzata TEMPORALESCA nel week-end

All’aumento costante delle temperature, che vedrà picchi davvero notevoli per il periodo da venerdì in poi, non corrisponderanno giornate sempre stabili. Infatti tra domani e il termine della settimana è atteso il transito di almeno due perturbazioni rapide ma incisive, che riporteranno un po’ di piogge ed anche temporali localmente intensi.

La prima perturbazione transiterà tra domani e giovedì: si tratta di una perturbazione atlantica proveniente dalla Spagna che già domani mattina porterà le prime piogge in Sardegna. Poi, tra pomeriggio e sera, il maltempo si estenderà a tutto il centro Italia e la Campania. Qualche rapido acquazzone potrebbe svilupparsi anche al nord e sulla Puglia settentrionale.

Giovedì la perturbazione coinvolgerà maggiormente il sud, specie Puglia, Basilicata, Calabria e Campania mentre al centro avremo un graduale miglioramento. Comunque dal tardo pomeriggio il maltempo si allontanerà rapidamente verso i Balcani garantendo un netto miglioramento ovunque, sebbene persisteranno raffiche di vento di maestrale.

Venerdì il tempo sarà più soleggiato su gran parte d’Italia, ma attenzione al forte vento causato da un forte calo di pressione che avverrà sull’Europa centrale. Il garbino soffierà in maniera sostenuta su gran parte dell’Appennino e sarà proprio questo vento a far impennare le temperature oltre i 20°C su quasi tutte le località adriatiche.

Tra sabato e domenica scorrerà un altro fronte perturbato molto rapido ma piuttosto incisivo: il fronte freddo sarà caratterizzato da temporali e acquazzoni che nel corso di sabato andranno a coinvolgere maggiormente il nordest. Qualche fenomeno sparso potrebbe presentarsi anche al nordovest.

Più ai margini il centro ed il sud, ma anche qui potremmo assistere a qualche rapido acquazzone nel corso di domenica (specie su Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise).

A cura di Raffaele Laricchia