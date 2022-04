Forte terremoto in Cina, nel Sichuan: l’esemplare comportamento di una classe di alunni durante la scossa

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Cina all’1:50 (ora italiana) di questa notte. Il sisma è stato di magnitudo 5.2 ed è avvenuto a una profondità di 10 km.

L’epicentro è stato localizzato nella provincia di Sichuan, a poche decine di chilometri da diversi centri abitati, per tanto la scossa è stata avvertita distintamente da migliaia di persone. La città più importante nelle vicinanze è quella di Yibin.

Il terremoto non ha causato vittime o feriti, ma diversi edifici sono stati danneggiati (in maniera comunque generalmente lieve). Registrate anche delle frane nell’area epicentrale.

Nel filmato che vi mostriamo, l’esemplare comportamento di una classe di alunni negli attimi successivi alla forte scossa di terremoto nella zona di Yibin.

No casualties have been reported after a 5.1-magnitude #earthquake jolted southwest China’s #Sichuan Province on Wednesday, said local authorities. The quake struck Xingwen County of #Yibin City at 7:50am on Wednesday Beijing Time. pic.twitter.com/MLFaDx1S86

— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) April 6, 2022