Meteo: piove in Sardegna, maltempo in estensione a tante regioni tra oggi e domani

Una rapida perturbazione atlantica è in movimento verso lo Stivale ed è ormai pronta a portare piogge e qualche temporale su diverse regioni nel corso della giornata odierna. Il maltempo sta già interessando la Sardegna, ma a breve toccherà anche a Toscana, Lazio, Campania settentrionale, Abruzzo, Umbria, Marche, Molise.

Qualche forte rovescio o temporale potrebbe svilupparsi sui settori tirrenici tra Toscana e Lazio. Piogge sparse in arrivo anche in Romagna, mentre in serata deboli piogge invaderanno anche la Puglia settentrionale. Altrove tempo più asciutto, escluso qualche acquazzone isolato, nel tardo pomeriggio, al nord.

Domani la perturbazione si allontanerà rapidamente verso est, ma riuscirà ancora a regalare piogge sparse su Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Calabria. Altrove tempo in rapido miglioramento. Entro il tardo pomeriggio avremo un miglioramento anche sul Meridione grazie ai venti di maestrale.

A cura di Raffaele Laricchia