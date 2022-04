Nuove scosse ai Campi Flegrei: una avvertita nella notte a Pozzuoli

Prosegue un’attività sismica piuttosto marcata ai Campi Flegrei dovuta al fenomeno del bradisismo, con nuove lievi scosse registrate anche nelle ultime ore.

Un sisma di magnitudo 1.9 si è verificato nella notte appena trascorsa, alle ore 2:16, con epicentro nei pressi della Solfatara. La scossa di terremoto, avvenuta a 1.4 km di profondità , è stata avvertita nell’area epicentrale ed ha svegliato alcuni abitanti di Pozzuoli. Non si segnala naturalmente alcun tipo di danno per via della bassa intensità della scossa.

Consulta la SEZIONE TERREMOTI per rimanere aggiornato su tutte le scosse che avvengono in Italia in tempo reale.

A cura di Francesco Ladisa