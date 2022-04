Rapida sferzata fredda nel week-end, ci saranno TEMPORALI anche intensi

Il tempo è pronto a cambiare nuovamente nel Mediterraneo e lo farà in modo decisamente burrascoso. Un fiume d’aria fredda di origine artica è in movimento verso l’Italia e vi irromperà nel corso di sabato causando un repentino cambiamento del tempo ed un clamoroso ritorno all’inverno.

Ma vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio durante il fine settimana da nord a sud.

SABATO 9 APRILE: libeccio in intensificazione su tutto il centro e il sud, con raffiche intense in Appennino e temperature in forte aumento. Massime fino a 22-24°C lungo le regioni adriatiche. Il fronte freddo irromperà al nord nel pomeriggio di sabato: ci aspettiamo piogge, acquazzoni e anche locali forti temporali sul nordest. Fenomeni di passaggio anche al nordovest, ma più isolati. Il maltempo persisterà fino a sera su Triveneto ed Emilia Romagna, mentre si espanderà verso le regioni centrali. Il freddo si farà sentire in serata su tutto il nord, tanto che avremo nevicate fin sui 600-800 metri sul nordest prima dell’esaurimento definitivo dei fenomeni. I temporali potrebbero rivelarsi particolarmente intensi sul nordest: oltre alle piogge non escludiamo forti grandinate.

DOMENICA 10 APRILE: la perturbazione sarà molto rapida e si sposterà rapidamente al sud. Piogge sparse e locali temporali su Campania, Molise, Puglia, Basilicata. Piovaschi in Calabria. Migliora rapidamente al centro Italia mentre avremo Sole pieno al nord. Clima freddo al centro e al sud, con massime non superiori ai 12-14°C. Tornano a salire le temperature al nord tanto da sfiorare i 17-18°C. Il vento sarà forte di maestrale su gran parte del centro e del sud.

Resta sintonizzato su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su Facebook (clicca qui), per ricevere le notizie più importanti di giornata!

A cura di Raffaele Laricchia