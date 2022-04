Impulso freddo nel week end: forti venti di burrasca in arrivo su molte regioni, ecco quali nell’avviso dell’Aeronautica Militare

Una rapida sventagliata fredda di origine artica investirà l’Italia nel corso del week end, determinando un brusco calo termico, dell’instabilità (specie al nord-est) e soprattutto un netto rinforzo della ventilazione.

L’Aeronautica Militare ha emesso infatti un avviso di fenomeni intensi indicando le aree che saranno colpite dai venti più forti. Ecco il comunicato:

DALLA SERATA DI OGGI, VENERDI 08 APRILE 2022, E PER LE PROSSIME 12 ORE SI PREVEDONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA IN ROTAZIONE DA NORD SU VALLE D’AOSTA.

SI PREVEDONO, INOLTRE, DOMANI SABATO 09 APRILE 2022, VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE:

– DALLE PRIME ORE DEL MATTINO E PER LE SUCCESSIVE 24 0RE SU TOSCANA ED UMBRIA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SUL MOLISE;

– DALLA TARDA MATTINATA E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE SULLA LOMBARDIA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI E PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SU ABRUZZO;

– DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SU LIGURIA, SARDEGNA E LAZIO DAI QUADRANTI OCCIDENTALI.

SI PREVEDONO, INFINE, DALLE PRIME ORE DI DOPODOMANI, DOMENICA 10 APRILE 2022, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE VENTI FORTI NORD OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA.

A cura di Francesco Ladisa