PREVISIONI METEO: velocissima ondata di freddo tra sabato e la domenica delle Palme, poi …

È confermata la rapida irruzione fredda del fine settimana, talmente veloce che in appena 24 ore riuscirà ad attraversare tutta Italia e a dirigersi sui Balcani. Nonostante la sua rapidità potrebbe rivelarsi piuttosto instabile tanto da sviluppare diversi temporali molto intensi, qualche grandinata ed anche nevicate fin sui 600-800 metri di quota.

Il bersaglio principale sarà il nordest tra pomeriggio e sera di sabato: l’aria fredda darà vita a rovesci e temporali su Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. I fenomeni risulteranno a tratti intensi con grandine e piogge a carattere di nubifragio. Più asciutto sul nordovest.

Entro sera i fenomeni si estenderanno a Marche, Umbria, Abruzzo settentrionale e zone interne della Toscana. Poi, nel corso di domenica, il freddo dilagherà sul resto del centro Italia e al sud dove porterà venti forti di maestrale e acquazzoni sparsi.

Ad inizio prossima settimana il cielo tornerà sereno ovunque grazie al rinforzo dell’anticiclone che potrebbe persistere per gran parte della settimana! Non è tutto: l’approfondimento di una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale potrebbe causare la risalita di correnti via via sempre più miti e calde dal nord Africa verso l’Italia, tanto da favorire temperature tra i 22 e 26°C su buona parte della penisola nel periodo tra 13 e 16 aprile.

A cura di Raffaele Laricchia