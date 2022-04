Forti temporali in atto in Veneto: ci sono intense grandinate

L’ingresso di aria fredda proveniente dal Nord Europa sull’Italia settentrionale sta portando in queste ore temporali sul nord-est, in particolare fra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

I fenomeni risultano localmente di forte intensità , accompagnati da grandinate, raffiche di vento e anche un brusco calo termico.

Intense grandinate stanno colpendo il trevigiano, come possiamo vedere da queste immagini che arrivano da Possagno e Colbertaldo. La grandine (per fortuna chicchi non di grosse dimensioni) si è accumulata al suolo creando qualche disagio al traffico. Si temono danni all’agricoltura.

Fenomeni analoghi vengono segnalati anche nel vicentino e nel padovano, mentre nei prossimi minuti i temporali dovrebbero raggiungere anche la laguna veneta.

A cura di Francesco Ladisa